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США вітають продовження Україною особливого статусу Донбасу

США вітають продовження Україною особливого статусу Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сполучені Штати вітають продовження владою України особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2019 року та наголошують на невиконанні Росією Мінських угод. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.

“Сполучені Штати вітають парламент України та українських лідерів із продовженням закону про особливий статус контрольованих Росією районів на сході України. Продовження цього закону, термін дії якого в іншому випадку закінчився б учора, демонструє збереження Україною прихильності мирному вирішенню конфлікту і виконання Мінських угод”, — відзначається в документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС РФ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

“Ми закликаємо Росію прагнути до встановлення миру разом з Україною”, — йдеться в заяві. “Москві слід встановити режим повного і всеосяжного припинення вогню”, — зазначає очільниця прес-служби американського зовнішньополітичного відомства. “Сполучені Штати продовжують підтримувати зусилля Франції та Німеччини у рамках нормандського формату з просування виконання Мінських угод, і ми також залишаємося відкритими до діалогу з Москвою з пошуку шляхів відновлення територіальної цілісності України у рамках її міжнародно визнаних кордонів”, — підкреслюється в її заяві.

Як раніше інформував УНН, Президент України Петро Порошенко 4 жовтня підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2019 року.

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