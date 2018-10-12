США приветствуют продление Украиной особого статуса Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Соединенные Штаты приветствуют продление властями Украины особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года и отмечают невыполнение Россией минских соглашений. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует УНН.
“Соединенные Штаты поздравляют парламент Украины и украинских лидеров с продлением закона об особом статусе контролируемых Россией районов на востоке Украины. Продление этого закона, срок действия которого в противном случае истек бы вчера, демонстрирует сохранение Украиной приверженности мирному разрешению конфликта и выполнению минских соглашений”, — отмечается в документе.
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“Мы призываем Россию стремиться к установлению мира вместе с Украиной”, — говорится в заявлении. “Москве следует установить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня”, — отмечает руководительница пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. “Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия Франции и Германии в рамках нормандского формата по продвижению выполнения минских соглашений, и мы также остаемся открытыми к диалогу с Москвой по поиску путей восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ”, — подчеркивается в ее заявлении.
Как ранее информировал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 4 октября подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года.