США вирішили підвищити мита щодо деяких товарів з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Члени торгового представництва США в середу оголосили про підвищення мит на деякі види продукції, що ввозиться з Європейського союзу, в тому числі на деталі літаків та вина з Франції та Німеччини. Про це в четвер повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву торгового представництва США, передає УНН.
Згідно з його даними, в відомстві збільшують вартість енергоносіїв на деталі, які використовуються при складанні літаків, на певні види неігрістих вин, а також на коньяки і інші види бренді.
Як зазначає агентство, в представництві не повідомили, коли підвищення мит вступить в силу, проте підкреслили, що подробиці будуть розкриті “найближчим часом”.
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За інформацією Reuters, дане підвищення мит є новим кроком в рамках багаторічної суперечки між США і ЄС з питань субсидування авіавиробників. Йдеться про позов за участю американської компанії Boeing і європейської корпорації Airbus.
Торговий конфлікт Вашингтона і Брюсселя навколо Boeing і Airbus триває з 2004 року. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні норм СОТ і надання своїм літакобудівникам недозволених держдотацій. В 2019 орган вирішення спорів СОТ констатував наявність порушень норм організації в справі Airbus, що дало легальне право на введення компенсуючих мит з боку США. Однак у 2020 році аналогічне рішення було прийнято на користь ЄС у справі Boeing. Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа вже в 2019 році ввела митні тарифи щодо ЄС у справі Airbus на загальну суму приблизно в 7,5 млрд доларів.
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