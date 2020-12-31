США вирішили підвищити мита щодо деяких товарів з ЄС

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 10339 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 23068 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 46841 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 94915 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 181494 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 207617 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 181645 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172003 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115698 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89868 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.4м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 14110 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 104530 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 21968 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 48810 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 27699 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 12950 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 208332 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 239345 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 327722 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 489528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 130 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 7668 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10374 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 49073 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49056 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

США вирішили підвищити мита щодо деяких товарів з ЄС

Київ • УНН

 • 14067 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Члени торгового представництва США в середу оголосили про підвищення мит на деякі види продукції, що ввозиться з Європейського союзу, в тому числі на деталі літаків та вина з Франції та Німеччини. Про це в четвер повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву торгового представництва США, передає УНН.

США вирішили підвищити мита щодо деяких товарів з ЄС

Згідно з його даними, в відомстві збільшують вартість енергоносіїв на деталі, які використовуються при складанні літаків, на певні види неігрістих вин, а також на коньяки і інші види бренді.

Як зазначає агентство, в представництві не повідомили, коли підвищення мит вступить в силу, проте підкреслили, що подробиці будуть розкриті “найближчим часом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ЄС: США та Європейський союз повинні нарощувати спільні зусилля в області оборони

За інформацією Reuters, дане підвищення мит є новим кроком в рамках багаторічної суперечки між США і ЄС з питань субсидування авіавиробників. Йдеться про позов за участю американської компанії Boeing і європейської корпорації Airbus.

Торговий конфлікт Вашингтона і Брюсселя навколо Boeing і Airbus триває з 2004 року. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні норм СОТ і надання своїм літакобудівникам недозволених держдотацій. В 2019 орган вирішення спорів СОТ констатував наявність порушень норм організації в справі Airbus, що дало легальне право на введення компенсуючих мит з боку США. Однак у 2020 році аналогічне рішення було прийнято на користь ЄС у справі Boeing. Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа вже в 2019 році ввела митні тарифи щодо ЄС у справі Airbus на загальну суму приблизно в 7,5 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз і США домовилися про перше за останні 20 років зниження мит

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26