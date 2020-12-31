США решили повысить пошлины в отношении некоторых товаров из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Члены торгового представительства США в среду объявили о повышении пошлин на некоторые виды продукции, ввозимой из Европейского союза, в том числе на детали самолетов и вина из Франции и Германии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление торгового представительства США, передает УНН.
Согласно его данным, в ведомстве увеличивают стоимость энергоносителей на детали, которые используются при составлении самолетов, на определенные виды неигристых вин, а также на коньяки и другие виды бренди.
Как отмечает агентство, в представительстве не уведомили, когда повышение пошлин вступит в силу, однако подчеркнули, что подробности будут раскрыты “в ближайшее время”.
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По информации Reuters, данное повышение пошлин является новым шагом в рамках многолетнего спора между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей. Речь идет об иске с участием американской компании Boeing и европейской корпорации Airbus.
Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus длится с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении ВТО и предоставление своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций. В 2019 году орган разрешения споров ВТО констатировал наличие нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация действующего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы по ЕС в деле Airbus на общую сумму примерно в 7,5 млрд долларов.
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