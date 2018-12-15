США відреагували на створення Автокефальної помісної православної церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Посольство США у Києві привітало Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, як і митрополита Епіфанія з обранням на посаду предстоятеля нової церкви, передає УНН.
"Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви", - вказали у Twitter у посольстві США.
"Ми підтримуємо можливість всіх українців обирати самостійно, як сповідувати свою релігію", - додали в американському диппредставництві, вказавши, що толерантність і стриманість є ключовими для мирного перехідного періоду, щоб люди різної релігійної приналежності могли жити разом в добробуті.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
(1/2) Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 грудня 2018 р.