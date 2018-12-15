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США отреагировали на создание Автокефальной поместной православной церкви Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Посольство США в Киеве поздравило Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, как и митрополита Епифания с избранием на должность предстоятеля новой церкви, передает УНН.

США отреагировали на создание Автокефальной поместной православной церкви Украины

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - указали в Twitter в посольстве США.

"Мы поддерживаем возможность всем украинцам выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию", - добавили в американском диппредставительстве, указав, что толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благосостоянии.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

(1/2) Поздравляем Украины с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви.

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 декабря 2018

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