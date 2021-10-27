США відкладають 33 мільйони доз вакцини від Covid для Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сполучені Штати відкладають доставку приблизно 33 мільйонів доз вакцини від Covid-19 від Moderna, щоб їх міг придбати Африканський Союз. Про це пише УНН з посиланням на Рolitico.
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“Завдяки цій угоді на континенті отримають дози Moderna, які були довгоочікуваними і користувалися великим попитом”, — сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Дози США планується відкласти з грудня 2021 року до лютого 2022 року, “щоб Африканський союз міг замість цього придбати та прийняти ці дози”, — сказала вона.
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Псакі додала, що “унікальна домовленість сприятиме” укладенню окремої угоди між транспортним засобом закупівлі вакцин Африканського Союзу та Moderna “про угоду про постачання 50 мільйонів доз” з можливістю подальших 60 мільйонів доз.
Речник Білого дому повідомив, що 33 мільйони доз Moderna, які будуть відкладені Сполученими Штатами, будуть включені до майбутніх 50 мільйонів доз від американської фармацевтичної компанії до Африканського Союзу.
Наразі Сполучені Штати доставили в Африку 55 мільйонів доз вакцини від Covid-19, сказала Псакі. Крім того, 17 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson “буде відправлено в Африку протягом найближчих тижнів”, а також планується відправити на континент “десятки мільйонів” доз вакцини від компанії Pfizer.
Нагадаємо
До середини наступного року ЄС передасть третім країнам 200 млн доз вакцини від COVID-19. Франція подвоїть кількість вакцин, що надаються бідним країнам.