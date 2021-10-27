США откладывают 33 миллиона доз вакцины от Covid для Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Соединенные Штаты откладывают доставку примерно 33 миллиона доз вакцины от Covid-19 от Moderna, чтобы их мог приобрести Африканский Союз. Об этом пишет УНН со ссылкой на Рolitico.
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“Благодаря этому соглашению на континенте получат дозы Moderna, которые были долгожданными и пользовались большим спросом”, — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Дозы США планируется отложить с декабря 2021 года по февраль 2022 года, “чтобы Африканский союз мог вместо этого приобрести и принять эти дозы”, — сказала она.
Подробности
Псаки добавила, что “уникальная договоренность будет способствовать ”заключению отдельного соглашения между транспортным средством закупки вакцин Африканского Союза и Moderna “о соглашении о поставках 50 миллионов доз” с возможностью дальнейших 60 миллионов доз.
Представитель Белого дома сообщил, что 33 миллиона доз Moderna, которые будут отложены Соединенными Штатами, которые будут включены в будущие 50 миллионов доз от американской фармацевтической компании в Африканский Союз.
Соединенные Штаты доставили в Африку 55 миллионов доз вакцины от Covid-19, сказала Псаки. Кроме того, 17 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson “будет отправлено в Африку в течение ближайших недель”, а также планируется отправить на континент “десятки миллионов” доз вакцины от компании Pfizer.
Напомним
К середине следующего года ЕС передаст третьим странам 200 млн. доз вакцины от COVID-19. Франция удвоит количество вакцин, предоставляемых бедным странам.