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США откладывают 33 миллиона доз вакцины от Covid для Африки

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Соединенные Штаты откладывают доставку примерно 33 миллиона доз вакцины от Covid-19 от Moderna, чтобы их мог приобрести Африканский Союз. Об этом пишет УНН со ссылкой на Рolitico.

США откладывают 33 миллиона доз вакцины от Covid для Африки

Цитата

“Благодаря этому соглашению на континенте получат дозы Moderna, которые были долгожданными и пользовались большим спросом”, — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дозы США планируется отложить с декабря 2021 года по февраль 2022 года, “чтобы Африканский союз мог вместо этого приобрести и принять эти дозы”, — сказала она.

Подробности

Псаки добавила, что “уникальная договоренность будет способствовать ”заключению отдельного соглашения между транспортным средством закупки вакцин Африканского Союза и Moderna “о соглашении о поставках 50 миллионов доз” с возможностью дальнейших 60 миллионов доз.

Представитель Белого дома сообщил, что 33 миллиона доз Moderna, которые будут отложены Соединенными Штатами, которые будут включены в будущие 50 миллионов доз от американской фармацевтической компании в Африканский Союз.

Соединенные Штаты доставили в Африку 55 миллионов доз вакцины от Covid-19, сказала Псаки. Кроме того, 17 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson “будет отправлено в Африку в течение ближайших недель”, а также планируется отправить на континент “десятки миллионов” доз вакцины от компании Pfizer.

Напомним

К середине следующего года ЕС передаст третьим странам 200 млн. доз вакцины от COVID-19. Франция удвоит количество вакцин, предоставляемых бедным странам.

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