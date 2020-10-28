США: Трамп знизив ліміт прийому біженців до рекордно низького рівня

“Прийом до 15 тис. біженців в США протягом 2021 фінансового року виправданий гуманітарними міркуваннями або іншим чином відповідає національним інтересам”, — йдеться в документі. Як підкреслив президент, особи з таких країн, як Ємен, Сирія і Сомалі, не можуть бути прийняті в якості біженців, “за винятком тих, чия ситуація викликає особливу гуманітарну стурбованість”.

У 2020 фінансовому році цей ліміт становив 18 тис. чоловік, і тоді він був скорочений майже вдвічі в порівнянні з 2019 роком, коли показник дорівнював 30 тис. осіб.

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Як зазначила раніше газета The Washington Post, рівень в 15 тис. чоловік став найнижчим за минулі десятиліття. Останній раз такий же рівень був в 1980 році, коли був прийнятий спеціальний закон про біженців, який підняв ліміт прийому з 17,4 тис. до 50 тис. чоловік.

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