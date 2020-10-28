США: Трамп снизил лимит приема беженцев до рекордно низкого уровня

“Прием до 15 тыс. беженцев в США в течение 2021 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам”, — говорится в документе. Как подчеркнул президент, лица из таких стран, как Йемен, Сирия и Сомали, не могут быть приняты в качестве беженцев, “за исключением тех, чья ситуация вызывает особую гуманитарную обеспокоенность”.

В 2020 финансовом году этот лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда показатель равнялся 30 тыс. человек.

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Как отметила ранее газета The Washington Post, уровень в 15 тыс. человек стал самым низким за прошедшие десятилетия. Последний раз такой же уровень был в 1980 году, когда был принят специальный закон о беженцах, который поднял лимит приема с 17,4 тыс. до 50 тыс. человек.

Напомним, украинцы вошли в топ-5 рейтинг жертв торговли людьми в ЕС.