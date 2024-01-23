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США та Велика Британія завдали нових ударів по столиці Ємену

США та Велика Британія завдали нових ударів по столиці Ємену

Київ • УНН

 • 23038 перегляди

США і Великобританія завдали авіаударів по столиці Ємену, контрольованій повстанцями-хуситами, цілями яких стали ракетні платформи, безпілотники і склади зброї. Ці удари є відповіддю на напади союзних Ірану хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Сполучені Штати та Британія завдали нових авіаударів по хуситах у Ємені. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Кореспондент повідомив, що вибухи були чутні в столиці, яку контролюють хусити, тоді як офіційний представник хуситів повідомив, що бомбардування вразило столичну авіабазу Аль-Дайламі, а також місця в губернаторствах Таїз, Аль Байда і Хаджа.

Офіційний представник США підтвердив, що удари були націлені на ракетні платформи хуситів, безпілотники та склади зброї.

Повітряні атаки під проводом США були спрямовані проти хуситів у відповідь на те, що група союзників Ірану атакувала судноплавство в Червоному морі.

йдеться у повідомленні

Хусити стверджують, що їхні атаки зосереджені на пов’язаних з Ізраїлем кораблях і спрямовані на підтримку Гази.

Доповнення

За словами офіційних осіб, для знищення ракетних сховищ і пускових майданчиків хуситів були випещені ракети "Томагавк" з військових кораблів і підводних човнів, а також використовувалися винищувачі.

Єменські хусити атакували ще один американський вантажний корабель в Аденській затоці19.01.24, 10:09 • 26869 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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