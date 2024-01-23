США та Велика Британія завдали нових ударів по столиці Ємену
Київ • УНН
США і Великобританія завдали авіаударів по столиці Ємену, контрольованій повстанцями-хуситами, цілями яких стали ракетні платформи, безпілотники і склади зброї. Ці удари є відповіддю на напади союзних Ірану хуситів на судноплавство в Червоному морі.
Сполучені Штати та Британія завдали нових авіаударів по хуситах у Ємені. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.
Деталі
Кореспондент повідомив, що вибухи були чутні в столиці, яку контролюють хусити, тоді як офіційний представник хуситів повідомив, що бомбардування вразило столичну авіабазу Аль-Дайламі, а також місця в губернаторствах Таїз, Аль Байда і Хаджа.
Офіційний представник США підтвердив, що удари були націлені на ракетні платформи хуситів, безпілотники та склади зброї.
Повітряні атаки під проводом США були спрямовані проти хуситів у відповідь на те, що група союзників Ірану атакувала судноплавство в Червоному морі.
Хусити стверджують, що їхні атаки зосереджені на пов’язаних з Ізраїлем кораблях і спрямовані на підтримку Гази.
Доповнення
За словами офіційних осіб, для знищення ракетних сховищ і пускових майданчиків хуситів були випещені ракети "Томагавк" з військових кораблів і підводних човнів, а також використовувалися винищувачі.
Єменські хусити атакували ще один американський вантажний корабель в Аденській затоці19.01.24, 10:09 • 26869 переглядiв