США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новые авиаудары по хуситам в Йемене. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Корреспондент сообщил, что взрывы были слышны в столице, которую контролируют хуситы, тогда как официальный представитель хуситов сообщил, что бомбардировка поразила столичную авиабазу Аль-Дайлами, а также места в губернаторствах Таиз, Аль Байда и Хаджа.

Официальный представитель США подтвердил, что удары были нацелены на ракетные платформы хуситов, беспилотники и склады оружия.

Воздушные атаки под руководством США были направлены против хуситов в ответ на то, что группа союзников Ирана атаковала судоходство в Красном море. говорится в сообщении

Хуситы утверждают, что их атаки сосредоточены на связанных с Израилем кораблях и направлены на поддержку Газы.

Дополнение

По словам официальных лиц, для уничтожения ракетных хранилищ и пусковых площадок хуситов были выпущены ракеты "Томагавк" с военных кораблей и подводных лодок, а также использовались истребители.

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