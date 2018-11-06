США та Швейцарія допоможуть розміновувати Донбас

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Швейцарія та Канада заявили, що готові посилити співпрацю з Україною у розмінуванні територій на Донбасі. Про це повідомила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко у ході розгляду проектів про протимінну діяльність на засіданні ВР, передає УНН.