США и Швейцария помогут разминировать Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швейцария и Канада заявили, что готовы усилить сотрудничество с Украиной в разминировании территорий на Донбассе. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе рассмотрения проектов о противоминной деятельность на заседании ВР, передает УНН.
Геращенко отметила, что в Раду поступило соответствующее письмо поддержки от западных партнеров.
"В адрес руководства парламента, председателя Верховной Рады, заместителей председателя Верховной Рады, лидеров всех фракций и профильных комитетов мы получили письмо поддержки наших партнеров, в частности, от посла Соединенных Штатов Мари Йованович, посла Великобритании, посла Швейцарии, посла Канады и других стран, что указывает на то, что эти страны поддерживают работу парламента над законом о разминировании и готовы также усилить сотрудничество с Украиной для того, чтобы мы могли этот вызов вместе преодолеть - разминировать семь тысяч километров территории, напичканной взрывоопасными предметами. Поэтому действительно, этот вопрос не имеет политики", - прокомментировала Геращенко.
Как ранее УНН сообщал, что около 30% территории Украины требует разминирования.
Добавим, что с 2014 года группами разминирования и пиротехническими подразделениями на Донбассе уничтожено и обезврежено более 373 тыс. взрывоопасных предметов.