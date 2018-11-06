США и Швейцария помогут разминировать Донбасс

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107878 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115624 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153844 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147371 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128896 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173341 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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США и Швейцария помогут разминировать Донбасс

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швейцария и Канада заявили, что готовы усилить сотрудничество с Украиной в разминировании территорий на Донбассе. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе рассмотрения проектов о противоминной деятельность на заседании ВР, передает УНН.

Геращенко отметила, что в Раду поступило соответствующее письмо поддержки от западных партнеров.

"В адрес руководства парламента, председателя Верховной Рады, заместителей председателя Верховной Рады, лидеров всех фракций и профильных комитетов мы получили письмо поддержки наших партнеров, в частности, от посла Соединенных Штатов Мари Йованович, посла Великобритании, посла Швейцарии, посла Канады и других стран, что указывает на то, что эти страны поддерживают работу парламента над законом о разминировании и готовы также усилить сотрудничество с Украиной для того, чтобы мы могли этот вызов вместе преодолеть - разминировать семь тысяч километров территории, напичканной взрывоопасными предметами. Поэтому действительно, этот вопрос не имеет политики", - прокомментировала Геращенко.

Как ранее УНН сообщал, что около 30% территории Украины требует разминирования.

Добавим, что с 2014 года группами разминирования и пиротехническими подразделениями на Донбассе уничтожено и обезврежено более 373 тыс. взрывоопасных предметов.

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