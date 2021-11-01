США та Росії ведуть "секретні переговори" про кібербезпеку - NYT

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“Нюбергер провела серію непублічних віртуальних зустрічей зі своїм кремлівським колегою”, — йдеться в публікації.

Як стверджує газета, кілька тижнів тому “після великих дебатів в американському розвідувальному співтоваристві” Вашингтон передав представникам Росії імена та іншу докладну інформацію про кількох хакерів, які активно здійснювали атаки на Америку.

За словами одного із співрозмовників видання, наразі США “чекають на підтвердження того, що ця інформація призведе до арештів”, щоб перевірити серйозність слів президента Росії Володимира Путіна щодо боротьби з кіберзлочинністю.

Нагадаємо

Напередодні британський ювелірний будинок Graff Diamonds зазнав кібератаки, в результаті якої в руках хакерів опинилися персональні дані близько 11 тис. клієнтів. Як стверджується в публікації газети Daily Mail у суботу, за атакою може стояти угруповання здирників Conti, що діє з території Росії.