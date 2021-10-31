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Дані близько 11 тис. клієнтів ювелірного будинку Graff потрапили до рук російських хакерів - DM

Київ • УНН

 • 22354 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Британський ювелірний будинок Graff Diamonds зазнав кібератаки, в результаті якої в руках хакерів опинилися персональні дані близько 11 тис. клієнтів. Як стверджується в публікації газети Daily Mail у суботу, за атакою може стояти угруповання здирників Conti, що діє з території Росії, передає УНН.

Дані близько 11 тис. клієнтів ювелірного будинку Graff потрапили до рук російських хакерів - DM

Деталі

Як зазначається у статті, до даркнету вже потрапили близько 69 тис. конфіденційних документів про покупки, які робили клієнти компанії, заснованої 1960 року британським ювеліром Лоуренсом Граффом. Серед клієнтів видання називає експрезидента США Дональда Трампа, наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, прем’єр-міністра Бахрейну Сальмана бен Хамада бен Іса Аль Халіфу, колишнього капітана збірної Англії з футболу Девіда Бекхема, американську телеведучу Опру Уінфрі, акторів Тома Хенкса та Алека Болдуїна.

За даними газети, позавідомче Управління комісара з інформації (ICO — незалежний регулятор у галузі захисту національних даних) розпочало розслідування інциденту. Як стверджується в публікації, хакери можуть вимагати від клієнтів фірми заплатити мільйони доларів, погрожуючи інакше опублікувати інші конфіденційні документи.

У статті наводяться слова представника Graff Diamonds, який визнав факт злому і повідомив про те, що сталося, “відповідні правоохоронні органи та ICO”. “Ми поінформували осіб, персональні дані яких торкнулися, давши рекомендації з приводу належних дій”, — додав він.

Нагадаємо

Соціальну мережу TRUTH Social колишнього президента США Дональда Трампа зламали протягом двох годин після оголошення про її запуск.

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