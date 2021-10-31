Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки российских хакеров – DM

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Как отмечается в статье, в даркнет уже попали около 69 тыс. конфиденциальных документов о покупках, которые делали клиенты компании, основанной в 1960 году британским ювелиром Лоуренсом Граффом. Среди клиентов издание называет экс-президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, премьер-министра Бахрейна Сальмана бен Хамада бен Иса Аль Халифу, бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, американскую ведущую Опру Уинфри, актеров Тома Хэнкса и Алека Болдуина.

По данным газеты, вневедомственное Управление комиссара по информации (ICO — независимый регулятор в области защиты национальных данных) начало расследование инцидента. Как утверждается в публикации, хакеры могут потребовать от клиентов фирмы заплатить миллионы долларов, угрожая иначе опубликовать другие конфиденциальные документы.

В статье приводятся слова представителя Graff Diamonds, признавшего факт взлома и сообщившего о случившемся “соответствующие правоохранительные органы и ICO”. “Мы проинформировали лиц, персональные данные которых коснулись, дав рекомендации по поводу надлежащих действий”, — добавил он.

Напомним

Социальную сеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа взломали в течение двух часов после объявления о ее запуске.