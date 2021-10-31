Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки российских хакеров – DM

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26031 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54883 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75417 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228752 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130923 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399479 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316234 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215072 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244962 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255592 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
61%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12586 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9038 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7536 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9686 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20502 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5762 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139212 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228752 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399479 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259899 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12644 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21637 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50327 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74954 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59876 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки российских хакеров – DM

Киев • УНН

 • 22354 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Британский ювелирный дом Graff Diamonds получил кибератаки, в результате которой в руках хакеров оказались персональные данные около 11 тыс. клиентов. Как утверждается в публикации газеты Daily Mail в субботу, за атакой может стоять действующая с территории России группировка вымогателей Conti, передает УНН.

Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки российских хакеров – DM

Подробности

Как отмечается в статье, в даркнет уже попали около 69 тыс. конфиденциальных документов о покупках, которые делали клиенты компании, основанной в 1960 году британским ювелиром Лоуренсом Граффом. Среди клиентов издание называет экс-президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, премьер-министра Бахрейна Сальмана бен Хамада бен Иса Аль Халифу, бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, американскую ведущую Опру Уинфри, актеров Тома Хэнкса и Алека Болдуина.

По данным газеты, вневедомственное Управление комиссара по информации (ICO — независимый регулятор в области защиты национальных данных) начало расследование инцидента. Как утверждается в публикации, хакеры могут потребовать от клиентов фирмы заплатить миллионы долларов, угрожая иначе опубликовать другие конфиденциальные документы.

В статье приводятся слова представителя Graff Diamonds, признавшего факт взлома и сообщившего о случившемся “соответствующие правоохранительные органы и ICO”. “Мы проинформировали лиц, персональные данные которых коснулись, дав рекомендации по поводу надлежащих действий”, — добавил он.

Напомним

Социальную сеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа взломали в течение двух часов после объявления о ее запуске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48