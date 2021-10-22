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Соцмережу Трампа зламали ще до її запуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Соціальну мережу TRUTH Social колишнього президента США Дональда Трампа зламали протягом двох годин після оголошення про її запуск. Про це повідомляє УНН із посиланням на Insider.

Соцмережу Трампа зламали ще до її запуску

Деталі

TRUTH Social поки що не доступна для користувачів, проте хакери змогли отримати доступ до тестової версії соцмережі. Після злому вони створили фейкові облікові записи Трампа із образливими зображеннями.

Повідомляють, що до злому причетні члени хакерського угруповання Anonymous. Злом соцмережі був частиною їхньої "війни проти ненависті", а також способом розважитися.

За деякий час після інциденту розробники TRUTH Social закрили бета-сайт.

Нагадаємо

Учора, 21 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп анонсував запуск власної соціальної мережі, щоб “протистояти тиранії високих технологій” та стати “суперником ліберальних ЗМІ”.

Зазначимо, що бета-версія соцмережі TRUTH Social стане доступною для запрошених користувачів в листопаді цього року. Повністю сервіс має запрацювати у першому кварталі 2022 року.

Додамо

Трамп запускає власну платформу після того, як його заблокували великі соцмережі.

Першим акаунт експрезидента США заморозив Twitter. Це сталося після атаки прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року. Соцмережа вимагала видалити твіти, які, на думку адміністрації ресурсу, містили заклики до насильства.

Трампа також заблокували у Facebook, Instagram, Twitch і Snapchat. Згодом до блокування приєднався і YouTube.

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