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Соцсеть Трампа взломали еще до ее запуска

Киев • УНН

 • 17502 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Социальную сеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа взломали в течение двух часов после объявления о ее запуске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Insider.

Соцсеть Трампа взломали еще до ее запуска

Детали

TRUTH Social пока не доступна для пользователей, однако хакеры смогли получить доступ к тестовой версии соцсети. После взлома они создали фейковые аккаунты Трампа с оскорбительными изображениями.

Сообщается, что ко взлому причастны члены хакерской группировки Anonymous. Злом соцсети был частью их "войны против ненависти", а также способом развлечься.

Через некоторое время после инцидента разработчики TRUTH Social закрыли бета-сайт.

Напомним

Вчера, 21 октября, бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети, чтобы "противостоять тирании высоких технологий" и стать "соперником либеральных СМИ".

Отметим, что бета-версия соцсети TRUTH Social станет доступной для приглашенных пользователей в ноябре этого года. Полностью сервис должен заработать в первом квартале 2022 года.

Добавим

Трамп запускает собственную платформу после того, как его заблокировали крупные соцсети.

Первым аккаунт экс-президента США заморозил Twitter. Это произошло после атаки сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года. Соцсеть требовала удалить твиты, которые, по мнению администрации ресурса, содержали призывы к насилию.

Трампа также заблокировали в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat. Позже к блокировки присоединился и YouTube.

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