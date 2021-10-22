Соцсеть Трампа взломали еще до ее запуска
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Социальную сеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа взломали в течение двух часов после объявления о ее запуске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Insider.
Детали
TRUTH Social пока не доступна для пользователей, однако хакеры смогли получить доступ к тестовой версии соцсети. После взлома они создали фейковые аккаунты Трампа с оскорбительными изображениями.
Сообщается, что ко взлому причастны члены хакерской группировки Anonymous. Злом соцсети был частью их "войны против ненависти", а также способом развлечься.
Через некоторое время после инцидента разработчики TRUTH Social закрыли бета-сайт.
Напомним
Вчера, 21 октября, бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети, чтобы "противостоять тирании высоких технологий" и стать "соперником либеральных СМИ".
Отметим, что бета-версия соцсети TRUTH Social станет доступной для приглашенных пользователей в ноябре этого года. Полностью сервис должен заработать в первом квартале 2022 года.
Добавим
Трамп запускает собственную платформу после того, как его заблокировали крупные соцсети.
Первым аккаунт экс-президента США заморозил Twitter. Это произошло после атаки сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года. Соцсеть требовала удалить твиты, которые, по мнению администрации ресурса, содержали призывы к насилию.
Трампа также заблокировали в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat. Позже к блокировки присоединился и YouTube.