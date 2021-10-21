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Трамп анонсував запуск власної соцмережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп анонсував запуск власної соціальної мережі, яка називатиметься TRUTH Social. Про це у Twitter повідомила його представниця Ліз Харрінгтон, інформує УНН.

Трамп анонсував запуск власної соцмережі

Деталі

Як зазначають, Трамп вирішив створити свою соцмережу, щоб “протистояти тиранії високих технологій”, а також стати “суперником ліберальних ЗМІ”.

“Ми живемо у світі, в якому „Талібан“ дуже поширений у Twitter, а вашого улюбленого президента США змушують мовчати. Це недопустимо”, — ідеться у заяві Трампа.

Над новим сервісом працює компанія Trump Media & Technology Group (TMTG).

Бета версія соцмережі TRUTH Social стане доступною для запрошених користувачів уже в листопаді цього року. Повністю сервіс має запрацювати у першому кварталі 2022 року.

Додамо

Трамп запускає власну платформу після того, як його заблокували великі соцмережі.

Першим аккаунт експрезидента США заморозив Twitter. Це сталося після атаки прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року. Соцмережа вимагала видалити твіти, які, на думку адміністрації ресурсу, містили заклики до насильства.

Трампа також заблокували у Facebook, Instagram, Twitch і Snapchat. Згодом до блокування приєднався і YouTube.

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