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Трамп анонсировал запуск собственной соцсети

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети, которая будет называться TRUTH Social. Об этом в Twitter сообщила его представитель Лиз Харрингтон, информирует УНН.

Трамп анонсировал запуск собственной соцсети

Детали

Как отмечают, Трамп решил создать свою соцсеть, чтобы “противостоять тирании высоких технологий”, а также стать “соперником либеральных СМИ”.

“Мы живем в мире, в котором „Талибан“ очень распространен в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это недопустимо”, — говорится в заявлении Трампа.

Над новым сервисом работает компания Trump Media & Technology Group (TMTG).

Бета версия соцсети TRUTH Social станет доступной для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года. Полностью сервис должен заработать в первом квартале 2022 года.

Добавим

Трамп запускает собственную платформу после того, как его заблокировали крупные соцсети.

Первым аккаунт экс-президента США заморозил Twitter. Это произошло после атаки сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года. Соцсеть требовала удалить твиты, которые, по мнению администрации ресурса, содержали призывы к насилию.

Трампа также заблокировали в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat. Позже к блокировке присоединился и YouTube.

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