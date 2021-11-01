США и России ведут "секретные переговоры" о кибербезопасности - NYT

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“Нюбергер провела серию непубличных виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой”, — говорится в публикации.

Как утверждает газета, несколько недель назад “после больших дебатов в американском разведывательном сообществе” Вашингтон передал представителям России имена и другую подробную информацию о нескольких хакерах, активно совершавших атаки на Америку.

По словам одного из собеседников издания, в настоящее время США “ожидают подтверждения того, что эта информация приведет к арестам”, чтобы проверить серьезность слов президента России Владимира Путина относительно борьбы с киберпреступностью.

Напомним

Накануне британский ювелирный дом Graff Diamonds получил кибератаки, в результате которой в руках хакеров оказались персональные данные около 11 тыс. клиентов. Как утверждается в публикации газеты Daily Mail в субботу, за атакой может стоять действующая с территории России группировка вымогателей Conti.