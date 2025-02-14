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США та рф здійснили обмін ув'язненими: хто повернувся додому

США та рф здійснили обмін ув'язненими: хто повернувся додому

Київ • УНН

 • 30994 перегляди

Країна-терорист обміняла американського вчителя Марка Фогеля на свого громадянина олександра винника, засудженого за відмивання грошей. Додатково звільнено громадянина США в білорусі.

Громадянин терористичної країни олександр винник, засуджений у США за відмивання грошей через криптовалютні операції, прибув до москви у рамках обміну утримуваними особами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

В обмін на нього рф звільнила американського вчителя Марка Фогеля, якого раніше засудили за звинуваченнями у зберіганні наркотиків. Також стало відомо, що ще одного громадянина США звільнили в білорусі, проте його ім’я не розголошується. 

Звільнення Фогеля вже викликало реакцію у Вашингтоні. Представники влади розглядають цей обмін як частину ширших переговорів, які можуть вплинути на подальші дипломатичні кроки.

Нагадаємо

У 2024 році кадиров запропонував США звільнити українських в'язнів в обмін на зняття санкцій з його родини. Конкретна кількість полонених не розголошувалася.

Очільник чечні кадиров запропонував США зняти санкції з його родини в обмін на українських полонених05.01.24, 15:51 • 25626 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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reutersReuters
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