Гражданин террористической страны александр винник, осужденный в США за отмывание денег через криптовалютные операции, прибыл в москву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В обмен на него рф освободила американского учителя Марка Фогеля, которого ранее осудили по обвинениям в хранении наркотиков. Также стало известно, что еще одного гражданина США освободили в беларуси, однако его имя не разглашается.

Освобождение Фогеля уже вызвало реакцию в Вашингтоне. Представители власти рассматривают этот обмен как часть более широких переговоров, которые могут повлиять на дальнейшие дипломатические шаги.

Напомним

В 2024 году кадыров предложил США освободить украинских заключенных в обмен на снятие санкций с его семьи. Конкретное количество пленных не разглашалось.

Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных