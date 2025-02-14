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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 111113 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 118554 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 122587 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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13 февраля, 09:03 • 126902 просмотра

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13 февраля, 07:01 • 129822 просмотра

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 109410 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и рф осуществили обмен заключенными: кто вернулся домой

США и рф осуществили обмен заключенными: кто вернулся домой

Киев  •  УНН

 • 2016 просмотра

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Страна-террорист обменяла американского учителя Марка Фогеля на своего гражданина александра винника, осужденного за отмывание денег. Дополнительно освобожден гражданин США в беларуси.

Гражданин террористической страны александр винник, осужденный в США за отмывание денег через криптовалютные операции, прибыл в москву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В обмен на него рф освободила американского учителя Марка Фогеля, которого ранее осудили по обвинениям в хранении наркотиков. Также стало известно, что еще одного гражданина США освободили в беларуси, однако его имя не разглашается. 

Освобождение Фогеля уже вызвало реакцию в Вашингтоне. Представители власти рассматривают этот обмен как часть более широких переговоров, которые могут повлиять на дальнейшие дипломатические шаги.

Напомним

В 2024 году кадыров предложил США освободить украинских заключенных в обмен на снятие санкций с его семьи. Конкретное количество пленных не разглашалось.

Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных05.01.24, 15:51 • 25556 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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