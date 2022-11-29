США та рф один раз використали лінію військового спецзв'язку за час війни в Україні – Reuters

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Як зазначили, лінія з'єднує Європейське командування Збройних сил США та центр управління національною обороною росії.

"Сполучені Штати ініціювали дзвінок по лінії "деконфліктної ситуації", щоб повідомити про своє занепокоєння російськими військовими операціями поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури в Україні", – сказав посадовець.

Він не уточнив, яка саме подія стала приводом для дзвінку, але зазначив, що це не падіння ракети на території Польщі під час масованого ракетного обстрілу України 15 листопада.

Як пише Reuters, можливо, йшлося про дії росії навколо Запорізької АЕС.

"Україна також висловила занепокоєння, що росія може підірвати дамбу в Новій Каховці, яка стримує величезне водосховище на півдні України. Підрив дамби призведе до затоплення населених пунктів, які розташовані нижче, у тому числі у напрямку стратегічного обласного центру – Херсона, який українські війська відбили 11 листопада", – йдеться у матеріалі.

Додамо

Тимчасовий повірений у справах посольства США в москві Елізабет Руд заявила, що росія і США мають способи управління ядерними ризиками на рівні спецслужб.