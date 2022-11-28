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У россии и США есть способы управлять ядерными рисками – американский дипломат

У россии и США есть способы управлять ядерными рисками – американский дипломат

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. У россии и США есть способы управления ядерными рисками на уровне спецслужб, заявила российскому государственному информационному агентству временный поверенный в делах посольства США в Москве Элизабет Руд, добавив, что пока никаких встреч не запланировано, передает УНН.

Ранее в этом месяце директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с сергеем нарышкиным, главой российской внешней разведки, и предупредил его о последствиях любого применения россией ядерного оружия, сообщил Белый дом. россия заявила, что обсуждаемые вопросы были "деликатными", и отказалась их комментировать.

Цитата

"Соединенные Штаты имеют каналы для управления рисками с российской федерацией, особенно ядерными рисками, и это было целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой", – сказала Руд.

"Директор Бернс ни о чем не вел переговоры и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине".

Руд добавила, что если есть необходимость в другом разговоре по этому каналу, это может произойти.

"Нет ничего запланированного, о чем я знаю".

Дополнение

россия заявила после встречи нарышкина с Бернсом, что Москва открыта для более высоких переговоров с Соединенными Штатами, но кремль отклонил идею саммита между путиным и президентом Байденом, назвав ее "исключенной на данный момент".

Официальные лица двух стран должны встретиться в столице Египта Каире с 29 ноября по 6 декабря, чтобы обсудить возобновление инспекций в рамках нового договора по сокращению ядерных вооружений.

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