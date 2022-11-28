росія і США мають способи керувати ядерними ризиками – американський дипломат

Раніше цього місяця директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з сергієм наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки, і попередив його про наслідки будь-якого застосування росією ядерної зброї, повідомив Білий дім. росія заявила, що питання, що обговорювалися, були "делікатними", і відмовилася їх коментувати.

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"Сполучені Штати мають канали для управління ризиками з російською федерацією, особливо ядерними ризиками, і це було метою зустрічі директора ЦРУ Бернса зі своїм російським колегою", - сказала Руд.

"Директор Бернс ні про що не вів переговорів і не обговорював врегулювання конфлікту в Україні".

Руд додала, що якщо є необхідність в іншій розмові цим каналом, це може статися.

"Немає нічого запланованого, про що я знаю".

Доповнення

росія заявила після зустрічі наришкіна з Бернсом, що Москва відкрита для більш високих переговорів зі Сполученими Штатами, але кремль відхилив ідею саміту між путіним та президентом Байденом, назвавши її "виключеною на даний момент".

Офіційні особи двох країн мають зустрітися в столиці Єгипту Каїрі з 29 листопада по 6 грудня, щоб обговорити поновлення інспекцій у рамках нового договору про скорочення ядерних озброєнь.