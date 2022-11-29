США и рф один раз использовали линию военной спецсвязи за время войны в Украине – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину между москвой и США была создана линия военной специальной связи для разрешения конфликтных ситуаций. За девять месяцев ею воспользовались всего один раз. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил американское чиновник, пишет УНН.
Детали
Как отметили, линия объединяет Европейское командование Вооруженных сил США и центр управления национальной обороной россии.
"Соединенные Штаты инициировали звонок по линии "деконфликтной ситуации", чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине", – сказал чиновник.
Он не уточнил, какое именно событие стало поводом для звонка, но отметил, что это не падение ракеты на территории Польши во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября.
Как пишет Reuters, возможно, речь шла о действиях россии вокруг Запорожской АЭС.
"Украина также выразила обеспокоенность, что россия может подорвать дамбу в Новой Каховке, которая сдерживает огромное водохранилище на юге Украины. Подрыв дамбы приведет к затоплению населенных пунктов, которые находятся ниже, в том числе в направлении стратегического областного центра – Херсона, который украинские войска отбили 11 ноября", – говорится в материале.
Добавим
Временный поверенный в делах посольства США в москве Элизабет Руд заявила, что у россии и США есть способы управления ядерными рисками на уровне спецслужб.