США розглянуть виключення з "нафтових" іранських санкцій для окремих країн

“Ми продовжимо обговорювати нашу політику по відношенню до Ірану з нашими партнерами по всьому світу. Ми послали однаковий сигнал всім державам, що Сполучені Штати віддані введенню наших санкцій в повній мірі”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мнучін розповів про переговори із відключення Ірану від SWIFT

“Наша мета залишається колишньою — звести до нуля нафтові угоди з Іраном у найкоротші терміни. Ми маємо намір повною мірою реалізовувати нашу кампанію максимального тиску. Ми готові працювати окремо з кожною країною, яка згодна скоротити свій імпорт. У США в даний час триває внутрішній процес, який передбачає надання на індивідуальній основі винятків для тих, хто істотно скоротитьімпорт іранської нафти”, — зазначив Палладіно.

Як раніше повідомляв УНН, Саудівська Аравія не в змозі компенсувати дефіцит нафти на світовому ринку після того, як з нього через санкції США піде іранська нафта. Державна нафтова компанія королівства Saudi Aramco за останні два місяці збільшила видобуток нафти на 400 тис. барелів на добу, і зараз країна виробляє 10,4 млн бар. нафти в день. У разі повного припинення поставок нафти з Ірану потрібно буде компенсувати випадання 1,9 млн бар. в день.