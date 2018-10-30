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США рассмотрят исключения из "нефтяных" иранских санкций для отдельных стран

США рассмотрят исключения из "нефтяных" иранских санкций для отдельных стран

Киев  •  УНН

 • 6923 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Соединенные Штаты будут готовы не вводить санкции против ряда отдельных государств, закупающих иранскую нефть, в том случае, если эти страны согласятся на существенное сокращение своего импорта иранских углеводородов. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, передает УНН.

“Мы продолжим обсуждать нашу политику по отношению к Ирану с нашими партнерами по всему миру. Мы послали одинаковый сигнал всем государствам, что Соединенные Штаты привержены введению наших санкций в полной мере”, — сказал он.

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“Наша цель остается прежней — свести к нулю нефтяные сделки с Ираном в кратчайшие сроки. Мы намерены в полной мере реализовывать нашу кампанию максимального давления. Мы готовы работать отдельно с каждой страной, которая согласна сократить свой импорт. В США в настоящее время продолжается внутренний процесс, который предполагает предоставление на индивидуальной основе исключений для тех, кто существенно сократит импорт иранской нефти”, — отметил Палладино.

Как ранее сообщал УНН, Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке после того, как из него из-за санкций США пойдет иранская нефть. Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco за последние два месяца увеличила добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, и сейчас страна производит 10,4 млн барр. нефти в день. В случае полного прекращения поставок нефти из Ирана нужно будет компенсировать выпадение 1,9 млн барр. в день.

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