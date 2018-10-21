Мнучін розповів про переговори із відключення Ірану від SWIFT

Вашингтон тисне на SWIFT, щоб Іран був відключений у системі, як це було зроблено в 2012 році до досягнення ядерної угоди, зазначає агентство. Незважаючи на те що у США немає більшості в раді директорів SWIFT, адміністрація президента США Дональда Трампа може вводити санкції проти самої SWIFT до тих пір, поки вона не погодиться відключити Іран.

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“Я можу запевнити, що наша мета — домогтися, щоб транзакції, які потрапляють під санкції, не проходили ні через SWIFT, ні через будь-який інший механізм. Наше завдання — зробити так, щоб санкції почали діяти”, — заявив Мнучін.

Він відмовився надати подробиці щодо переговорів із бельгійською компанією.

Мнучін додав, що Мінфін США визначить банки, які зможуть проводити транзакції з Іраном для надання країні гуманітарної допомоги.

Глава Мінфіну США додав, що компаніям буде набагато складніше отримати звільнення від дії нових санкцій проти Ірану. Він також відкинув припущення, що через введення санкцій проти Ірану збільшаться ціни на нафту. “Ціни на нафту вже злетіли. <...> Я вважаю, що інформація вже відбилася на ціні”, — сказав міністр.

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З такою заявою Мнучін виступив за два тижні до посилення санкцій США проти Ірану. Після того як президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з іранської ядерної угоди (СВПД), укладеної у 2015 році, Вашингтон вирішив знову ввести санкції проти цієї близькосхідної країни. У повну силу обмеження вступлять 4 листопада. Інші учасники ядерної угоди відмовилися з неї виходити, Євросоюз вже запустив механізм для захисту своїх компаній, що працюють з Іраном, від американських санкцій. Глава МЗС Німеччини Хайко Маас пропонував створити незалежні від США платіжні канали.