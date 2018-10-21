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Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT

Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT

Киев  •  УНН

 • 9569 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон вел переговоры с Обществом всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) об отключении Ирана от этой системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Вашингтон давит на SWIFT, чтобы Иран был отключен системой, как это было сделано в 2012 году до достижения ядерной сделки, отмечает агентство. Несмотря на то что в США нет большинства в совете директоров SWIFT, администрация президента США Дональда Трампа может вводить санкции против самой SWIFT до тех пор, пока она не согласится отключить Иран.

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"Я могу заверить, что наша цель - добиться, чтобы транзакции, которые попадают под санкции, не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача - сделать так, чтобы санкции начали действовать", - заявил Мнучин.

Он отказался предоставить подробности относительно переговоров с бельгийской компанией.

Мнучин добавил, что Минфин США определит банки, которые смогут проводить транзакции с Ираном для предоставления стране гуманитарной помощи.

Глава Минфина США добавил, что компаниям будет сложнее получить освобождение от действия новых санкций против Ирана. Он также отверг предположение, что из-за введения санкций против Ирана увеличатся цены на нефть. "Цены на нефть уже взлетели. <...> Я считаю, что информация уже отразилась на цене", - сказал министр.

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С таким заявлением Мнучин выступил за две недели до усиления санкций США против Ирана. После того как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки (СВПД), заключенного в 2015 году, Вашингтон решил снова ввести санкции против этой ближневосточной страны. В полную силу ограничения вступят 4 ноября. Другие участники ядерной сделки отказались из нее выходить, Евросоюз уже запустил механизм для защиты своих компаний, работающих с Ираном, от американских санкций. Глава МИД Германии Хайко Маас предлагал создать независимые от США платежные каналы.

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