Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT

Вашингтон давит на SWIFT, чтобы Иран был отключен системой, как это было сделано в 2012 году до достижения ядерной сделки, отмечает агентство. Несмотря на то что в США нет большинства в совете директоров SWIFT, администрация президента США Дональда Трампа может вводить санкции против самой SWIFT до тех пор, пока она не согласится отключить Иран.

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"Я могу заверить, что наша цель - добиться, чтобы транзакции, которые попадают под санкции, не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача - сделать так, чтобы санкции начали действовать", - заявил Мнучин.

Он отказался предоставить подробности относительно переговоров с бельгийской компанией.

Мнучин добавил, что Минфин США определит банки, которые смогут проводить транзакции с Ираном для предоставления стране гуманитарной помощи.

Глава Минфина США добавил, что компаниям будет сложнее получить освобождение от действия новых санкций против Ирана. Он также отверг предположение, что из-за введения санкций против Ирана увеличатся цены на нефть. "Цены на нефть уже взлетели. <...> Я считаю, что информация уже отразилась на цене", - сказал министр.

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С таким заявлением Мнучин выступил за две недели до усиления санкций США против Ирана. После того как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки (СВПД), заключенного в 2015 году, Вашингтон решил снова ввести санкции против этой ближневосточной страны. В полную силу ограничения вступят 4 ноября. Другие участники ядерной сделки отказались из нее выходить, Евросоюз уже запустил механизм для защиты своих компаний, работающих с Ираном, от американских санкций. Глава МИД Германии Хайко Маас предлагал создать независимые от США платежные каналы.