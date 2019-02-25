США просять РБ ООН зібратися на екстрену нараду щодо Венесуели

США пропонують членам РБ ООН розглянути і прийняти резолюцію про проведення нових виборів президента Венесуели. Росія заявила про підготовку своєї резолюції, деталі якої поки невідомі.

Нагадаємо, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого. Про це заявив депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Боліваріанської Республіки Ромель Гусамана.

В суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

На кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички.