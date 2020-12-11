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США продовжили обмеження на перетин кордонів з Канадою і Мексикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Обмеження на перетин сухопутних кордонів США з Канадою і Мексикою продовжені до 21 січня через різке зростання числа заражень COVID-19. Про це заявили представники влади США і Канади, пише “Голос Америки”, передає УНН.

Виконуючий обов’язки міністра внутрішньої безпеки США Чад Волф повідомив, що мета продовження обмежень — “запобігання поширенню COVID”.

Міністр громадської безпеки Канади Білл Блер підтвердив, що заборона продовжена до 21 січня.

“Наші рішення і надалі будуть засновані на рекомендаціях органів громадської охорони здоров’я для забезпечення безпеки канадців”, — повідомив Блер.

Зазначається, що Канада не зацікавлена в швидкому знятті обмежень через тривалу пандемію в США. За останні чотири дні в США щодня реєструвалося більше 200 тис. випадків зараження COVID-19, в середу від інфекції померли 3253 людини, що є максимальним показником з початку пандемії.

За даними Статистичного управління Канади, що в серпні число автомобільних туристичних поїздок в Канаду з США знизилося на 95,7%, а кількість людей, які подорожують з США в Канаду, впала на 97,9%.

Додамо, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість зняття обмежень на відвідування Америки для жителів Великобританії, Ірландії, Бразилії і 26 країн Шенгенської зони Європи.

Нагадаємо, кількість людей, які померли в США від наслідків коронавірусного захворювання, перевищило військові втрати країни у Другій світовій війні.

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