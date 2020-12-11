США продлили ограничения на пересечение границ с Канадой и Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ограничения на пересечение сухопутных границ США с Канадой и Мексикой продолжены до 21 января из-за резкого роста числа заражений COVID-19. Об этом заявили представители властей США и Канады, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Волф сообщил, что цель продления ограничений — “предотвращение распространения COVID”.
Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр подтвердил, что запрет продлен до 21 января.
“Наши решения и в дальнейшем будут основаны на рекомендациях органов общественного здравоохранения для обеспечения безопасности канадцев”, — сообщил Блэр.
Отмечается, что Канада не заинтересована в скорейшем снятии ограничений из-за длительной пандемии в США. За последние четыре дня в США ежедневно регистрировалось более 200 тыс. случаев заражения COVID-19, в среду от инфекции умерли 3253 человека, что является максимальным показателем с начала пандемии.
По данным Статистического управления Канады, в августе число автомобильных туристических поездок в Канаду из США снизилось на 95,7%, а количество людей, путешествующих из США в Канаду, упало на 97,9%.
Добавим, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия ограничений на посещение Америки для жителей Великобритании, Ирландии, Бразилии и 26 стран Шенгенской зоны Европы.
Напомним, количество людей, умерших в США от последствий коронавирусного заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне.