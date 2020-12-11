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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71589 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94643 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115028 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 150163 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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США продлили ограничения на пересечение границ с Канадой и Мексикой

США продлили ограничения на пересечение границ с Канадой и Мексикой

Киев  •  УНН

 • 10920 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ограничения на пересечение сухопутных границ США с Канадой и Мексикой продолжены до 21 января из-за резкого роста числа заражений COVID-19. Об этом заявили представители властей США и Канады, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Волф сообщил, что цель продления ограничений — “предотвращение распространения COVID”.

Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр подтвердил, что запрет продлен до 21 января.

“Наши решения и в дальнейшем будут основаны на рекомендациях органов общественного здравоохранения для обеспечения безопасности канадцев”, — сообщил Блэр.

Отмечается, что Канада не заинтересована в скорейшем снятии ограничений из-за длительной пандемии в США. За последние четыре дня в США ежедневно регистрировалось более 200 тыс. случаев заражения COVID-19, в среду от инфекции умерли 3253 человека, что является максимальным показателем с начала пандемии.

По данным Статистического управления Канады, в августе число автомобильных туристических поездок в Канаду из США снизилось на 95,7%, а количество людей, путешествующих из США в Канаду, упало на 97,9%.

Добавим, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия ограничений на посещение Америки для жителей Великобритании, Ирландии, Бразилии и 26 стран Шенгенской зоны Европы.

Напомним, количество людей, умерших в США от последствий коронавирусного заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне.

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