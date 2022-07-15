США послабили санкції проти рф: дозволили торгівлю добривами та ліками

Деталі

Як повідомили, дозволено транзакції на:

• виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, обладнання, ліків, медичних виробів, запасних частин та комплектуючих до них або оновлення забезпечення для медичних пристроїв;

• профілактику, діагностику чи лікування COVID-19;

• поточні клінічні випробування та інші медичні дослідження.

США також вивели з-під санкцій колишню дочірню компанію "Газпрому" у Німеччині Gazprom Germania GmbH та "доньку" Альфа-банку в Казахстані.

Окрім того, глава Мінфіну США Джанет Єллен під час поїздки на Балі запропонувала не обмежувати кількість нафти, яку продає росія, якщо її ціна буде обмежена.

Додамо

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти послаблення санкцій для росії. На її думку, це зробить Захід ще більш уразливим до шантажу з боку москви.