США ослабили санкции против рф: разрешили торговлю удобрениями и лекарствами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки сняли некоторые санкции с россии. В частности, Белый Дом разрешил торговлю с рф удобрениями и лекарствами. Об этом сообщает Минфин США, информирует УНН.
Детали
Как сообщили, разрешены транзакции на:
• производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров, оборудование, лекарств, медицинских изделий, запасных частей и комплектующих к ним или обновления обеспечения для медицинских устройств;
• профилактику, диагностику или лечение COVID-19;
• текущие клинические испытания и другие медицинские исследования.
США также вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH и "дочку" Альфа-банка в Казахстане.
Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен во время поездки на Бали предложила не ограничивать количество нефти, которую продает россия, если ее цена будет ограничена.
Добавим
Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против ослабления санкций для россии. По ее мнению, это сделает Запад еще более уязвимым к шантажу со стороны москвы.