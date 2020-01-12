США планують посилити ізоляцію Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Основною метою американської політики щодо Ірану є посилення його ізоляції. Про це заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Морган Ортагус, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Вона зазначила, що багато хто цікавиться стратегією Вашингтона після вбивства командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані і атаки проти США з застосуванням балістичних ракет.
"Наша стратегія - дипломатично і економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитися як нормальна країна", - сказала Ортагус.
Нагадаємо, Держдеп США зажадав від Ірану вибачитися за затримання британського посла.