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США планують посилити ізоляцію Ірану

США планують посилити ізоляцію Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Основною метою американської політики щодо Ірану є посилення його ізоляції. Про це заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Морган Ортагус, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Вона зазначила, що багато хто цікавиться стратегією Вашингтона після вбивства командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані і атаки проти США з застосуванням балістичних ракет.

"Наша стратегія - дипломатично і економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитися як нормальна країна", - сказала Ортагус.

Нагадаємо, Держдеп США зажадав від Ірану вибачитися за затримання британського посла.

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