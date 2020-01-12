США планируют усилить изоляцию Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Основной целью американской политики в отношении Ирана является усиление его изоляции. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Она отметила, что многие интересуются стратегией Вашингтона после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет.
"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - сказала Ортагус.
Напомним, Госдеп США потребовал от Ирана извиниться за арест британского посла.