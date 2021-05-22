США підтримують продовження співпраці з Україною на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Американське посольство в Україні повідомило, що Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі. Про це пише УНН.
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“У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США „Гамільтон“ до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України”, — інформують у посольстві.
У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США “Гамільтон” до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України. pic.twitter.com/XB5unaFw38— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 22, 2021
Нагадаємо
Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії “Trent” прямує до Одеського порту.