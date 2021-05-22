США підтримують продовження співпраці з Україною на морі

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“У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США „Гамільтон“ до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України”, — інформують у посольстві.

У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США “Гамільтон” до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України. pic.twitter.com/XB5unaFw38

Нагадаємо

Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії “Trent” прямує до Одеського порту.