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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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США поддерживают продолжение сотрудничества с Украиной на море

Киев • УНН

 • 12401 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Американское посольство в Украине сообщило, что Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море. Об этом пишет УНН.

США поддерживают продолжение сотрудничества с Украиной на море

Цитата

“В Национальный день мореплавания США, который в Соединенных Штатах отмечают сегодня, мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США” Гамильтон “в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины”, — информируют в посольстве.

В Национальный день мореплавания США, который в Соединенных Штатах отмечают сегодня, мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США “Гамильтон” в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины. pic.twitter.com/XB5unaFw38

— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 22, 2021

Напомним

Патрульный корабль Королевского флота Великобритании “Trent” направляется в Одесский порт.

Украинские Национальные Новости

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