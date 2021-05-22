США поддерживают продолжение сотрудничества с Украиной на море
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Американское посольство в Украине сообщило, что Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море. Об этом пишет УНН.
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“В Национальный день мореплавания США, который в Соединенных Штатах отмечают сегодня, мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США” Гамильтон “в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины”, — информируют в посольстве.
В Национальный день мореплавания США, который в Соединенных Штатах отмечают сегодня, мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США “Гамильтон” в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины. pic.twitter.com/XB5unaFw38— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 22, 2021
Напомним
Патрульный корабль Королевского флота Великобритании “Trent” направляется в Одесский порт.