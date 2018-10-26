США підтримують право ВМС ЗСУ вільно працювати в українських водах Азовського моря - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович у п’ятницю відвідала Бердянський торговельний морський порт. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому дипвідомством, передає УНН.
"США підтримують право Військово-Морських сил ЗС України вільно працювати в українських водах у Азовському морі", - наводить прес-служба слова Посла в Бердянську.
Нагадаємо, напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі.
Як повідомляв УНН, проект резолюції, розміщений на сайті Європарламенту, містить, зокрема, пропозицію призначити спеціального представника ЄС з питань Криму, Донбасу та Азовського моря.
Крім того, в резолюції Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх зв'язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.
Також ЄП запропонував встановити окрему міжнародну моніторингову місію для спостереження за ситуацією в Азовському морі