США поддерживают право ВМС ВСУ свободно работать в украинских водах Азовского моря - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович в пятницу посетила Бердянский торговый морской порт. Об этом говорится в сообщении, обнародованном дипведомством, передает УНН.
"США поддерживают право Военно-Морских сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - приводит пресс-служба слова посла в Бердянске.
Напомним, накануне Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.
Как сообщал УНН, проект резолюции, размещенный на сайте Европарламента, содержит, в частности, предложение назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма, Донбасса и Азовского моря.
Кроме того, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службе внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от российской блокады в Азовском море.
Также ЕП предложил установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море