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09:44 • 26205 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118752 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157683 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149271 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138845 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129472 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175226 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118182 просмотра

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США поддерживают право ВМС ВСУ свободно работать в украинских водах Азовского моря - посол

США поддерживают право ВМС ВСУ свободно работать в украинских водах Азовского моря - посол

Киев  •  УНН

 • 9565 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович в пятницу посетила Бердянский торговый морской порт. Об этом говорится в сообщении, обнародованном дипведомством, передает УНН.

"США поддерживают право Военно-Морских сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - приводит пресс-служба слова посла в Бердянске.

Напомним, накануне Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.

Как сообщал УНН, проект резолюции, размещенный на сайте Европарламента, содержит, в частности, предложение назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма, Донбасса и Азовского моря.

Кроме того, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службе внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от российской блокады в Азовском море.

Также ЕП предложил установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море

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