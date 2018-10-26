США поддерживают право ВМС ВСУ свободно работать в украинских водах Азовского моря - посол

"США поддерживают право Военно-Морских сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - приводит пресс-служба слова посла в Бердянске.



Напомним, накануне Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.



Как сообщал УНН, проект резолюции, размещенный на сайте Европарламента, содержит, в частности, предложение назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма, Донбасса и Азовского моря.



Кроме того, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службе внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от российской блокады в Азовском море.



Также ЕП предложил установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море