США перекинули бойові винищувачі до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Європейське командування збройних сил США перекинуло до Польщі кілька десятків бойових винищувачів в рамках навчання. Про це пише міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter, пише УНН.
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“Сьогодні до Польщі прибули кілька десятків американських літаків F — 15 і F-16. Європейське Командування збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання ВПС в Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів”, — написав Блащак.
Він додав, що такі спільні навчання дозволяють "зміцнити безпеку регіону" Центральної та Східної Європи.
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