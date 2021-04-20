США перекинули бойові винищувачі до Польщі

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“Сьогодні до Польщі прибули кілька десятків американських літаків F — 15 і F-16. Європейське Командування збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання ВПС в Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів”, — написав Блащак.

Він додав, що такі спільні навчання дозволяють "зміцнити безпеку регіону" Центральної та Східної Європи.

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