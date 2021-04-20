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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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США перебросили боевые истребители в Польшу

США перебросили боевые истребители в Польшу

Киев  •  УНН

 • 19418 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков боевых истребителей в рамках обучения. Об этом пишет министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F — 15 и F-16. Европейское Командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое опрокидывания ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов ”, - написал Блащак.

Он добавил, что такие совместные учения позволяют “укрепить безопасность региона” Центральной и Восточной Европы.

Напомним

ВСУ передали учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

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