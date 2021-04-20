США перебросили боевые истребители в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков боевых истребителей в рамках обучения. Об этом пишет министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, пишет УНН.
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“Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F — 15 и F-16. Европейское Командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое опрокидывания ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов ”, - написал Блащак.
Он добавил, что такие совместные учения позволяют “укрепить безопасность региона” Центральной и Восточной Европы.
Напомним
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