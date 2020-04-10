США перехопили російські літаки-розвідники біля берегів Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) перехопило два російські літаки морської розвідки біля узбережжя Аляски. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування.
"Є два російські літаки Іл-38, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски, і були перехоплені американськими винищувачами F-22 за підтримки літака KC-135 Stratotanker і літака E-3 AWACS", - повідомив генерал Терренс О'Шонессі.
Повідомляється, що кордон США російські літаки не перетнули.
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Раніше в УНН повідомлялося, що винищувачі США виконали перехоплення російських Ту-142 біля берегів Аляски.
Нагадаємо, у лютому повітряна поліція НАТО в Балтії двічі супроводжувала військові літаки РФ.
Gen. Terrence O'Shaughnessy, Commander NORAD and @USNorthernCmd, on NORAD's response to Russians breaching Air Defense Identification Zone at link below:https://t.co/rhsPPJwCuc pic.twitter.com/INUWwUnCso— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020