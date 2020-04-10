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США перехопили російські літаки-розвідники біля берегів Аляски

США перехопили російські літаки-розвідники біля берегів Аляски

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) перехопило два російські літаки морської розвідки біля узбережжя Аляски. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування.

"Є два російські літаки Іл-38, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски, і були перехоплені американськими винищувачами F-22 за підтримки літака KC-135 Stratotanker і літака E-3 AWACS", - повідомив генерал Терренс О'Шонессі.

Повідомляється, що кордон США російські літаки не перетнули.

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Раніше в УНН повідомлялося, що винищувачі США виконали перехоплення російських Ту-142 біля берегів Аляски.

Нагадаємо, у лютому повітряна поліція НАТО в Балтії двічі супроводжувала військові літаки РФ.

Gen. Terrence O'Shaughnessy, Commander NORAD and @USNorthernCmd, on NORAD's response to Russians breaching Air Defense Identification Zone at link below:https://t.co/rhsPPJwCuc pic.twitter.com/INUWwUnCso

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020

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