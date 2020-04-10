США перехватили российские самолеты-разведчики у берегов Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки у побережья Аляски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования.
"Есть два российских самолета Ил-38, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски, и были перехвачены американскими истребителями F-22 при поддержке самолета KC-135 Stratotanker и самолета E-3 AWACS", - сообщил генерал Терренс О'Шонесси.
Сообщается, что границу США российские самолеты не пересекли.
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Ранее в УНН сообщалось, что истребители США выполнили перехват российских Ту-142 у берегов Аляски.
Напомним, в феврале воздушная полиция НАТО в Балтии дважды сопровождала военные самолеты РФ.
Gen. Terrence O'Shaughnessy, Commander NORAD and @USNorthernCmd, on NORAD's response to Russians breaching Air Defense Identification Zone at link below : https: //t.co/rhsPPJwCuc pic.twitter.com/INUWwUnCso- North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020