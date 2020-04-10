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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37893 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 46703 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 61815 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 62516 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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США перехватили российские самолеты-разведчики у берегов Аляски

США перехватили российские самолеты-разведчики у берегов Аляски

Киев  •  УНН

 • 13035 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки у побережья Аляски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования.

"Есть два российских самолета Ил-38, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски, и были перехвачены американскими истребителями F-22 при поддержке самолета KC-135 Stratotanker и самолета E-3 AWACS", - сообщил генерал Терренс О'Шонесси.

Сообщается, что границу США российские самолеты не пересекли.

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Ранее в УНН сообщалось, что истребители США выполнили перехват российских Ту-142 у берегов Аляски.

Напомним, в феврале воздушная полиция НАТО в Балтии дважды сопровождала военные самолеты РФ.

Gen. Terrence O'Shaughnessy, Commander NORAD and @USNorthernCmd, on NORAD's response to Russians breaching Air Defense Identification Zone at link below : https: //t.co/rhsPPJwCuc pic.twitter.com/INUWwUnCso

- North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020

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