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США передали Україні медичне та військове обладнання на суму понад 25 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. США передали Україні пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Посольство США в Україні.

США передали Україні медичне та військове обладнання на суму понад 25 млн доларів

“Попри COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату США кандидатуру нового посла в Україні Кіта Дейтона.

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