США передали Україні медичне та військове обладнання на суму понад 25 млн доларів

“Попри COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату США кандидатуру нового посла в Україні Кіта Дейтона.