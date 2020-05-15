США передали Украине медицинское и военное оборудование на сумму более 25 млн долларов

“Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии”, — сказано в сообщении.

Напомним, Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине Кита Дейтона.