США оприлюднили деталі першого етапу нових санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Новий пакет санкцій проти Російської Федерації, який був прийнятий, у зв’язку з отруєнням у Великій Британії колишнього шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії наберуть чинності 27 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний документ у каталозі постанов держорганізацій США.
У документі, зокрема повідомляється, що США визнає, що Росія використала хімічну зброю для отруєння свого громадянина.
"Уряд США припинить постачати в Росію деякі види технологій, а саме авіоніка, підводні апарати, деякі газові турбіни, калібрувальне обладнання тощо", - сказано у документі.
Другий етап санкцій буде застосований через шість місяців у випадку, якщо РФ не виконає вимоги, пов’язані з припиненням використання хімічної зброї.
Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявили, що у відповідь на нові санкції, запроваджені американською адміністрацією проти РФ, Росія може розширити списки “підсанкційних” американських політиків.
Як повідомляв УНН, 2 серпня члени сенату конгресу США від Демократичної і Республіканської партій внесли на розгляд парламенту новий пакет санкцій проти Росії. У законопроекті пропонується ввести нові заходи проти політичних діячів Росії і великих бізнесменів. Також документ передбачає обмеження на покупку російського державного боргу, можливе блокування рахунків і операцій російських держбанків в американській юрисдикції.